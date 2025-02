Reporte indica que Disney intentó comprar esta empresa de juegos

En estos momentos muchos usuarios están bastante al pendiente de noticias de los videojuegos pero en torno a las compras de empresas absorbiendo otras que se inclinan al mejor postor, algo que fue bastante sonado cuando Microsoft tuvo su intención de llevarse a Activision, lo cual al final se logró. Sin embargo, nadie ha pensado en lo que pasaría si alguna de las tres empresas grandes de la industria se deja ir, y una de ellas estuvo en un punto de irse con un gigante del entretenimiento en general.

Un ex Imagineer de Disney ha revelado que la compañía intentó comprar Nintendo en 2016, pero la propuesta no despertó ningún interés por parte de la firma japonesa dueña de Mario. La información proviene de Robert Carter, quien en un reciente podcast mencionó que la adquisición fue discutida internamente cuando los creadores del ratón aún tenía un papel más activo en la industria de los videojuegos.

Según Carter, la oferta surgió en un momento en que Disney estaba reevaluando su estrategia en el sector tras el fracaso de Infinity y la caída de la Wii U, que había dejado a la gran N en una posición debilitada. Sin embargo, la compañía japonesa rechazó cualquier posibilidad de venta, alineándose con su historial de mantenerse independiente frente a adquisiciones externas.

El panorama cambió drásticamente en 2017 con el lanzamiento de Switch, que disparó el valor de la empresa y consolidó su éxito. Esto reforzó la postura de Nintendo de evitar cualquier compra hostil, respaldada por su política de adquirir acciones y mantener reservas de efectivo para garantizar su autonomía.

Aunque no se conocen más detalles sobre el intento de compra, el rechazo sigue una tendencia similar a la que enfrentó Microsoft en varias ocasiones. A pesar de los constantes intentos de gigantes de la industria por adquirirla, la compañía japonesa ha dejado claro que no tiene intención de vender ni ceder el control de su negocio. Y ahora que están en un momento de gloria, no hay manera de que tengan intenciones de ser absorbidos.

Vía: Metro UK