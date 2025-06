Reportan que Pikmin 3 está teniendo problemas en Switch 2

En estos momentos la consola más importante y que se lleva los titulares es Switch 2, la cual tiene contentos a quienes están probando grandes títulos como Mario Kart World, así como las versiones mejoradas de The Legend of Zelda: Breath of The Wild y Tears of The Kingdom. De hecho, hay retrocompatibilidad para varios títulos, incluyendo los de la saga Pikmin, pero uno de ellos está teniendo problemas para correr en el nuevo dispositivo que presumía ser la versión definitiva de los híbridos.

El rendimiento de Pikmin 3 Deluxe no ha salido como se esperaba. A pesar de que Nintendo actualizó el juego antes del estreno de la nueva consola para garantizar una mejor experiencia, múltiples fallos técnicos han empañado el regreso de esta entrega originalmente lanzada en Wii U. El objetivo de hacerla más accesible al público con esta nueva versión ha sido opacado por problemas que afectan directamente la jugabilidad. Usuarios han reportado una serie de errores que incluyen parpadeos constantes en la pantalla, fallos gráficos, retrasos notables en los menús, caídas durante las partidas, cierres inesperados e incluso un extraño brillo rojo que permanece visible en pantalla. Estos fallos no solo dificultan la experiencia, sino que generan frustración entre quienes esperaban redescubrir el título sin inconvenientes. Aquí lo puedes ver: A pesar del parche lanzado previamente, los errores persisten, lo que indica que el trabajo de optimización por parte de Nintendo aún no está terminado. La compañía había prometido seguir trabajando para que Pikmin 3 Deluxe funcionara correctamente en Switch 2, pero los reportes actuales demuestran que todavía queda camino por recorrer para cumplir con esa promesa. Mientras tanto, quienes tengan interés en jugar en la nueva consola quizá quieran esperar a futuras actualizaciones. Hasta que los problemas técnicos se resuelvan por completo, la mejor experiencia de este título podría seguir estando en la versión original de Switch. Lo bueno de todo, es que pueden trasladar el archivo de guardado mediante la nube, una vez que las cosas se encuentren estables. Vía: GN Nota del autor: Habrá que esperar a que metan actualizaciones, lo triste es que en el futuro si le quitan el funcionamiento de servidores no podrá meterse el parche.