Reportan que Cyberpunk 2077 también tiene graves problemas en PS5 y Series X

Después de casi 10 años desde que se anunció, Cyberpunk 2077 finalmente está disponible en todo el mundo. Lamentablemente, parece que su lanzamiento no ha sido el mejor de la historia, ya que los jugadores han reportado una enorme variedad de problemas en las versiones de PS4 y Xbox One, sin embargo, parece que el PS5 y Xbox Series X también están sufriendo de sus propios inconvenientes.

Vía redes sociales, fans aseguran que Cyberpunk 2077 está congelando sus Xbox Series X, mientras que en PS5 el juego crashea constantemente tras largas sesiones de juego.

I’m already in love with #cyberpunk2077 but it’s a shame how bad it runs on Xbox Series X. Got freeze frames, glitches and drops all over the place. 😔 I so wanna enjoy this game more than I already do ❤️ @CyberpunkGame

“Debo decir que las gráficas en Cyberpunk 2077 son terribles. Jugando en Series X estoy teniendo problemas con el juego congelándose, los personajes no tienen profundidad, todo el juego se ve deslavado. Ciertamente no es la Night City que hemos visto en tráilers.”

Have to say the graphics on #Cyberpunk are terrible. Playing on a Series X I’m having issues with the game freezing, the characters have no depth and the whole game looks whitewashed. Certainly not the night city that I’ve been seeing in the trailers.@CyberpunkGame @CDPROJEKTRED

— **Lux** (@Lucy_2287) December 10, 2020