Reportan machucados con los Joy-Con del Switch 2

Una de las grandes mejoras del Switch 2 en comparación con su predecesor son los Joy-Con. En lugar del riel que vimos en la consola de 2017, el nuevo hardware utiliza un sistema magnético para asegurar que los controles se queden en su lugar. Sin embargo, esto también ha causado un inesperado problema, y es que muchos usuarios han reportado ser machucados por este sistema.

Así es, en redes sociales, múltiples usuarios han reportado que sus dedos han sido apretados al unir los Joy-Con 2 al Switch 2. Si bien esto no es un problema grave, ya que hasta el momento no se ha reportado algún tipo de lesión severa, esto no deja de ser una falla en el diseño que ha afectado a más de un fan en los últimos días.

Al tratarse de un problema menor, Nintendo no ha compartido algún comunicado o advertencia, pero si más personas comienzan a reportar casos similares, no se descarta la posibilidad de que la compañía japonesa advierta sobre los riesgos que esto representa. Al final del día, estamos hablando de un sistema magnético potente, el cual es capaz de mantener en forma los Joy-Con 2 en todo momento.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con las personas afectadas por este inconveniente. En temas relacionados, el Switch 2 rompe récords de ventas. De igual forma, te decimos qué tanto dura la batería de la consola.

Vía: Go Nintendo