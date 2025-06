Reportan cuál fue el presupuesto utilizado en Superman 2025

Este año el mundo del cine de superhéroes está muy reñido, donde todo comenzó con Thunderbolts el mes pasado, y ahora en julio tendremos a nuestra disposición dos posibles éxitos llamados 4 Fantásticos: Primeros Pasos y Superman (2025). Hablando de esta segunda, se ha mencionado que Warner puso todos sus esfuerzos para crear una obra digna del personaje, y por ende, el dinero invertido en su realización debió ser mucho, al menos eso es lo que se ha reportado últimamente.

Un informe de The Wrap confirmó que la nueva película dirigida por James Gunn, cuenta con un presupuesto de $225 millones de dólares. La cifra refuerza las altas expectativas del estudio, ya que para ser rentable el filme deberá recaudar al menos $700 millones a nivel mundial. Y que cabe decir, busca ser el renacimiento del universo de DC, pues ya hay más producciones en camino como la de Supergirl.

Warner Bros. había mantenido los costos en reserva, aunque el año pasado un informe fiscal del estado de Ohio sugería un gasto mucho mayor, cercano a los $360 millones. Gunn rechazó rápidamente esa cifra, intentando despejar dudas sobre el manejo financiero de la producción.

Superman es la pieza clave del reinicio del Universo DC, un proyecto que ya tiene otras películas en marcha. Warner y DC Studios confían en que Gunn pueda entregar un éxito que marque un nuevo comienzo, después de varios intentos fallidos por estabilizar su franquicia de superhéroes.

El estudio viene de una racha de tropiezos en taquilla, con títulos como Black Adam, Shazam: Furia de los dioses, The Flash, Blue Beetle y Aquaman and the Lost Kingdom que no cumplieron las expectativas. Con Superman, la presión es grande en cuanto al del DCU. Ya será cuestión de ver la crítica especializada.

La película se estrena el 11 de julio.

Vía: WOR

Nota del autor: La verdad, con el pasar de los avances me han dado ganas de apoyar la película. Será cuestión de tiempo y ojalá James Gunn haga su magia.