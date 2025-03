Reportan cómo le ha ido en ventas a Assassin’s Creed Shadows

La empresa ha anunciado que su nuevo producto ha superado los dos millones de jugadores en su primer fin de semana tras el lanzamiento, un hito que lo coloca por encima de las cifras iniciales de títulos anteriores como Origins y Odyssey. El juego ha generado gran expectativa entre los fanáticos de la franquicia. Sin embargo, a pesar de este logro, la compañía aún no ha revelado datos concretos sobre las ventas, lo que ha generado incertidumbre en la comunidad.

A pesar del éxito en número de jugadores, las cifras de recepción han sido mixtas. En Steam, el pico de usuarios simultáneos fue de apenas 64,000, un número que algunos consideran bajo para una entrega de la saga. Además, las calificaciones reflejan una división entre la prensa y los jugadores, con puntuaciones mixtas. Esto sugiere que, si bien el juego ha atraído a una gran cantidad de usuarios, la experiencia no ha sido del todo satisfactoria para una parte del público.

🔥 2 MILLION PLAYERS! 🔥

We’re thrilled to celebrate this incredible milestone!

Assassin's Creed Shadows has now surpassed the launches of AC Origins and Odyssey. Thank you for joining the journey in Feudal Japan! #AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/a6YezXNtYI

— Assassin's Creed (@assassinscreed) March 22, 2025