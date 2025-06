Justo como varios rumores ya lo apuntaban, durante el State of Play se ha confirmado la existencia de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. Este es un paquete que incluye la versión original de PlayStation, así como una remasterización a cargo de Creative Business III. Lo mejor de todo, es que no tendremos que esperar mucho, puesto que esta entrega estará disponible el 30 de septiembre del 2025.

Vía: State of Play