Reggie sabía que el Switch sería un éxito, y como tal, pudo retirarse tranquilamente de Nintendo

Reggie Fils-Aime fue una figura bastante prominente dentro de Nintendo durante un amplio periodo de tiempo. Este ejecutivo estuvo presente durante los lanzamientos del Wii U y el Switch, y afortunadamente para Reggie, la última consola de la Gran N tuvo un enorme éxito, por lo que pudo retirarse tranquilamente de la compañía nipona.

En una nueva entrevista con Gamertag Radio, Reggie habló sobre el éxito del Switch, y cómo fue que lo preparó para su evidente salida de la empresa. Desde antes de su lanzamiento, Reggie pensó que el Switch sería todo un éxito, y esto lo ayudó a poder despedirse tranquilamente de sus colegas:

“No fue algo sorprendentemente para mí. Y esto lo digo porque la primera vez que vi el Nintendo DS, supe que algo saldría bien. El equipo estaba probando un prototipo de lo que eventualmente sería Nintendogs. Inmediatamente le vi el potencial. La primera vez que tome un control del Wii y jugué, repito, una experiencia rudimentaria que eventualmente sería Wii Sports, supe que sería algo mágico. El día que me senté con el Sr. Iwata y vi el prototipo del Switch y hablamos de él, sabría que sería mágico.

No me sorprendió que el Switch tuviera éxito, yo sabía que tendría éxito y eso me facilitó la decisión de retirarme porque sabría que la compañía estaría en muy buen estado durante muchos años.”