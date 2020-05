¡Red Dead Redemption hoy cumple 10 años!

Rockstar Games era una compañía que se identificaba principalmente por su trabajo en los juegos de Grand Theft Auto. La cuarta entrega de esta popular franquicia nos demostró que Rockstar realmente tenía el potencial para hacer algo grande, y ese “algo” llegó con Red Dead Redemption el 18 de mayo de 2010.

Red Dead Redemption nos contó la historia de John Marston, un viejo ex-forajido cuyo tormentoso pasado no lo dejaba vivir en paz con su familia. Tras ser encontrado por el Gobierno de los Estados Unidos, Marston es obligado a cazar a sus viejos compañeros a cambio de su libertad. Tal y como es característico de Rockstar, este título tenía un gran elenco de memorables personajes, una épica historia que mostraba toda la brutalidad del Viejo Oeste, un gameplay que se sentía bastante avanzado para su época, y por supuesto, gráficas que han envejecido muy bien.

Todos quedamos intrigados por la historia de John y sus aventuras en el Viejo Oeste, que la única manera posible de contarnos más sobre el personaje era a través de una historia precuela, la cual llegó el año pasado, nueve años después del lanzamiento original. Red Dead Redemption II mejoró significativamente todo lo que el primer juego hizo, sin embargo, de no ser por todo el éxito que el primer Red Dead Redemption tuvo, nunca habríamos llegado a jugar su secuela.

Para honrar la ocasión, Rockstar ha compartido un performance en vivo de la canción “Far Far Away“, uno de los temas musicales más emblemáticos de Red Dead Redemption:

Today marks the 10th anniversary of Red Dead Redemption, John Marston’s journey to bury his past and reunite with his family.

To honor the occasion, please enjoy an acoustic rendition of “Far Away” from the soundtrack, performed by Jose Gonzalez in the summer of 2010. pic.twitter.com/O0tpfTLqjB

— Rockstar Games (@RockstarGames) May 18, 2020