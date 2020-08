Recrean tráiler de Avengers: Endgame al estilo de Zack Snyder’s Justice League

Después de muchas plegarias, peticiones y solicitudes hacia todos los ejecutivos de Warner Bros., el Snyder Cut de Justice League finalmente llegará a HBO Max el próximo año. Sé que suena como algo difícil de creer, pero ya hasta tuvimos nuestro primer tráiler gracias al DC FanDome y la verdad es que resultó increíble. Ahora, un talentoso fan nos demuestra cómo sería Avengers: Endgame con un adelanto similar.

Por medio de Twitter, la cuenta de Discussing Film nos comparte esta sensacional edición hecha por el talentoso Gugga Leunnam, que nos muestra su propia versión del tráiler previamente mencionado pero con los Vengadores:

A trailer for Infinity War & Endgame made in the style of The Snyder Cut trailer.

(Credit: @GuggaLeunnam) pic.twitter.com/A5ZuFOZJN5

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 23, 2020