Recrean la portada clásica de Banjo-Kazooie al estilo de Pokémon

La portada de Banjo-Kazooie para el Nintendo 64 es una de las más emblemáticas en la historia de la consola. Ciertamente es lamentable que esta aclamada franquicia haya quedado en olvido, pues ya han pasado 12 años desde la última entrega de la saga para el Xbox 360 con Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts.

A pesar de que sus desarolladores ya se olvidaron de este par, los fans ciertamente no lo han hecho. Por medio de Twitter, el usuario @Petey_Pariah ha transformado la portada previamente mencionada, reemplazando a todos sus personajes con Pokémon y el resultado es bastante interesante.

Here’s a Pokemon mashup with the cover art of Banjo & Kazooie! Massive thanks to @WinkySteve for helping a follower of mine confirm what the little bug thing in the artwork is (I used Joltik for that).

Alrighty, next one is either Star Fox or Zelda. pic.twitter.com/DhPch9GqsK

— Petey Pariah (@Petey_Pariah) April 27, 2020