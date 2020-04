Recrean el final de Evangelion en Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons no sólo es uno de los mejores juegos para esta pandemia global, sino que es una buena herramienta para recrear algunos de nuestros juegos y animes favoritos. Recientemente, un usuario de Twitter logró ofrecernos el icónico final del anime de Evangelion, pero con personajes de Animal Crossing en lugar de Shinji y compañía.

Recientemente, el usuario Paralinx en Twitter, subió un pequeño vídeo en donde, gracias a las herramientas de personalización, logró recrear el final del anime de Evangelion, en donde los personajes aplauden y felicitan a Shinji después de un par de episodios explorando la salud mental de este personaje.

We interrupt your regularly scheduled Spidey content with a Neon Genesis Evangelion meme made by yours truly (inspired by a shorter version by @Gunbusted) pic.twitter.com/uY7Sh0hBcy

