Recomendaciones para usar el Switch 2 día uno

No retires la película protectora de la pantalla : La consola llegará con un protector de pantalla para evitar algún daño, y es recomendable dejarla puesta. Claro, también puedes usar otra mica protectora.

Realiza la actualización de día uno : El Switch 2, sin la actualización de día uno, no va a funcionar, por lo que tienes que estar conectado al internet al momento de encender por primera vez la consola.

Ten tu cuenta de My Nintendo lista : Tu perfil es sumamente necesario para tener la mejor experiencia posible, por lo que será mejor que recuerdes tus datos personales.

No te deshagas de los accesorios del Switch : El Nintendo Switch 2 es compatible con casi todos los accesorios del Switch, incluyendo el Pro Controller y los Joy-Con, por lo que es mejor tener un par de mandos adicionales en lo que compras los nuevos modelos.

Asegúrate del tipo de juego que vas a comprar : En el caso del Switch 2, los juegos físicos también vendrán en Game Key Card, y si no deseas tener estas llaves que no incluyen el título en el cartucho, revisa bien el mensaje en la parte inferior de la caja para identificar qué tipo de cartucho vas a comprar.

No confundas los juegos de Switch y Switch 2 : Cuando hablamos de juegos físicos, las cajas entre las dos generaciones de Nintendo son muy similares, pero en el caso del Switch 2 vemos una gran línea roja en parte superior en donde se puede ver el logo de la nueva consola.

No cargues la consola con un adaptador común: El Switch 2 necesita de un adaptador de corriente con un voltaje de CA 100-240 V. Si no tienes esto, es mejor no cargar la consola.