¿Quienes son las facciones enemigas de la serie de The Last of Us?

Este domingo HBO nos ha sorprendido con otro impactante episodio de la adaptación de The Last of Us, al cual se le puede considerar como una transición para lo que viene en cuanto a combates entre las protagonistas y los enemigos que les quitaron a Joel. Dentro del episodio hemos tenido un poco más de presencia con los peligros que se van a encontrar en la ciudad de Seattle, y desgraciadamente no solo será el grupo que fue a irrumpir a Jackson, sino que hay alguien más implicados.

Los dos nuevos grupos antagónicos son los WLF y los Serafitas o Scars. En el capítulo 3, Ellie inicia su camino hacia la ciudad principal, donde se topará con estas organizaciones que tendrán un impacto crucial en la historia. HBO ha decidido no demorar su presentación, mostrando desde temprano las amenazas que acechan en las inmediaciones. Los WLF, siglas de Washington Liberation Front, nacieron como un movimiento de resistencia contra el opresivo régimen de FEDRA en la ciudad. Originalmente concebidos como una fuerza para devolver la libertad a la población, la asociación terminó asumiendo el control de Seattle tras derrocar a los militares. Sin embargo, su gobierno rápidamente degeneró en un régimen tan autoritario como el que habían combatido, utilizando la violencia como su principal método de control. En contraste, los Serafitas representan una amenaza de naturaleza más religiosa y sectaria. Conocidos por sus cicatrices faciales y su comunicación a base de silbidos, esta agrupación surgió siguiendo las enseñanzas de una líder espiritual conocida como “La Profeta”. Aunque su fundadora lleva una década muerta, sus seguidores mantienen vivas sus doctrinas, comportándose como un culto que promueve la pureza y la conexión con la naturaleza, en oposición a la corrupción del viejo mundo. El conflicto entre WLF y Serafitas mantiene a Seattle en un estado de guerra permanente, una situación en la que Ellie y Dina se verán atrapadas irremediablemente. La lucha entre ambas facciones no solo añade tensión a la trama, sino que también plantea nuevos dilemas morales en un mundo donde la línea entre el bien y el mal se difumina constantemente. Lo más llamativo, es que Ellie realmente no tiene una interacción directa con los Scars en el juego, solamente que tuvo que acabar con algunos que se metieran en su camino en la búsqueda de Abby, pero realmente no supo quienes eran, por lo que se espera haya algún cambio en la serie. Recuerda que cada domingo lanzan episodio nuevo. Vía: HT Nota del autor: Aunque seguramente veamos a los Scars con un poco más de profundidad, no creo que nos vayan a presentar a Yara y Lev en esta temporada. Seguramente los vamos a ver hasta la tercera.