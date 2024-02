¿Qué significan los códigos de error de Nintendo Switch?

A pesar de que Nintendo Switch es una plataforma bastante buena, no está exceptuada de posibles errores que aparezcan en pantalla, ya sea con los diferentes accesorios que se le conecten o con los propios juegos que por alguna u otra razón no logran servir. Siempre que san altercados de este tipo, aparece en medio un código de error, el cual se puede consultar en la página oficial de la gran N para encontrar la posible solución, aunque a veces las respuestas que dan son más ambiguas de lo pensadas.

Si tienes algún tipo de problemas con tu consola y hasta este momento no los resuelves, dado que aquí pondremos algunos de los códigos y las posibles soluciones a encontrar. Vale la pena mencionar que no todo es 100% efectivo, pero al menos dará una idea de lo que está sucediendo con el aparato portátil, ya sea la versión convencional que se conecta a la televisión o la puramente portátil.

Aquí lo puedes consultar:

2153-0321: Error con el hardware de audio

Este es es fácil de resolver, para eso hay que ir a opciones y seleccionar la de silenciar el volumen cuando los audífonos se desconectan.

2153-0321: Error que se da por contenido pirata o hardware corrupto

Este solo aparece si de alguna manera le has metido software no permitido o pirateado a la consola. La solución es volver a entrar a donde se metieron los archivos y borrarlos. Si se reinicia la consola podría funcionar, pero si Nintendo lo detectó y banearon el aparato no hay mucho qué hacer.

2115-0096: Error con los amiibo

Para arreglar este problema, hay que ver si la consola está actualizada a la última versión, eso también incluye verificar que los Joy-Con funcionen de manera correcta y que esencialmente se trata de los originales de Nintendo. Igual existe la opción de reiniciar datos de amiibo en configuración.

2153-1540: Error crítico de hardware en Switch



Este error no tiene muchas soluciones de por medio, al menos que se te haya pasado instalar la última actualización de software. De lo contrario es necesario llevar a reparar la consola con el distribuidor oficial o incluso pedir la garantía si aún está en la fecha indicada.

2139-0006: Problema que no tiene solución



En este caso, es necesario hacer válida la garantía del dispositivo, siempre y cuando no se haya maltratado por parte del sueño. El problema se da debido a que una pieza concreta dentro del hardware se haya descompuesto, y encontrar encontrar el reemplazo y sabes cuál es en concreto será complicado.

2162-0002: Problemáticas generales



Este error se da cuando llegan los crasheos que no se ven venir, algo que es normal y seguramente le pasará a más de un usuario a lo largo de la vida de su consola. La solución es simple, tan solo hay que reiniciar la consola (prender y apagar) para después verificar si hay actualizaciones pendientes, aunque ya con el reinicio debería ser suficiente.

Esto pasa cuando la consola o no puede cargar las capturas de pantalla hacia el perfil de Facebook. La solución es rápida, hay que desvincular las cuentas y volver a conectar, esto hará que ya puedas transferir tus imágenes.

2164-0020 y 2122-0082: Problemas con software dañado



Esto se debe a que el juego tuvo problemas en su descarga inicial, razón por la cual no puede arrancar de manera correcta. La solución es borrarlo completamente de la consola, ir a la eShop y volver a bajarlo.

2162-0101: Iniciar el juego no es posible



Esta nos indica que no se puede arrancar el juego por falta de actualizaciones, entonces hay que conectarse a internet para hacer la descarga y finalmente ingresar al software.

2306-0819: Problema con la conexión online en Switch

Hay que asegurarse que el juego correspondiente esté actualizado para jugar Online. En caso de que no lo esté, es necesario hacer la descarga.

Errores 2021-0003, 2000-0000, 2101-0002 y 2107-0427

La solución es sencilla, hay que actualizar la consola y todo respondido.

2124-3000 y 2137-1508: No se puede conectar

Problema que aparece esencialmente cuando la membresía de Switch Online caducó. Por lo que hay que hacer la renovación desde la eShop.

2813-0071: Problemas con las descargas



Esto puede deberse a que la tienda está en mantenimiento o con las credenciales de acceso. La solución es tan fácil como reiniciar la consola.

2142-1099 y 2155-0400: Control parental



La aplicación del control parental no está en funcionamiento. Normalmente la solución es reiniciar la consola.

Mantenimiento de servidores:

En caso de que no puedas entrar a jugar online, si alguno de estos errores te aparece, es porque los servidores se encuentran en mantenimiento. Aquí los puedes ver:

– 2813-0002

– 2618-0542

– 2613-1400

– 2306-0811

– 2801-7002

– 2124-5119

– 2124-5249

– 2124-5002

– 2124-5200

– 2811-7503

– 2811-7504

– 2816-0700

– 2817-0700

Aquí algunos errores que se pueden arreglar con tan solo hacer el reinicio de la consola:

– 2813-0009

– 2813-1400

– 2813-6835

– 2813-9804

– 2813-9712

– 2810-1500

Con esto concluiríamos esta guía de los códigos de error que aparecen en Nintendo Switch y sus posibles soluciones. Eso sí, en caso de que te encuentres con un impedimento total, es momento de hablar con el servicio al cliente, lo importante, es que ya hay agentes que hablan español para quienes no dominan el idioma.

Vía: NT

Nota del editor: Siempre es un terror encontrarse con este tipo de errores en la consola, lo bueno es que en gran parte de los casos hay soluciones sencillas que no requieren el uso de la garantía. Eso sí, al agregar cosas de piratería uno se está metiendo en problemas innecesarios.