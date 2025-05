¿Qué habría tenido la secuela de The Order 1886?

Es bien sabido que durante la época de PS4, hubo algunos juegos que si bien no eran malos, no alcanzaron a tener una gran popularidad por ciertos factores puntuales, en el caso de The Order 1886 fue el tiempo, dado que es un título que no dura demasiadas horas. A pesar de tener mala popularidad se iba a lanzar la secuela, y hace no tanto se reveló que ofrecería dicho juego que tal vez pocos fans hubieran valorado.

Recientemente se revelaron detalles sobre los planes que existían para continuar la franquicia, los cuales apuntaban a una evolución considerable en jugabilidad y escala. Según confesó Ru Weerasuriya, director creativo del juego, la continuación habría apostado por combates más intensos y la inclusión de un modo multijugador, ausente en la entrega original.

El título para PlayStation 4, fue desarrollado por Ready at Dawn y destacó por su apartado visual y su propuesta narrativa en una versión steampunk del Londres victoriano. A pesar de su ambición técnica, la recepción crítica fue mixta, lo que a la larga influyó en la cancelación de las posibles secuelas. Según el propio Weerasuriya, existía una propuesta formal para desarrollar The Order: 1891, e incluso una tercera entrega bajo el título The Order: 1899, aunque esta última nunca pasó de la etapa conceptual.

El director creativo explicó que llegó a escribir un documento de diez páginas con ideas para expandir la historia y mejorar la experiencia jugable. El multijugador, había sido considerado desde el primer título, pero fue finalmente reservado para la secuela con la intención de añadir profundidad y rejugabilidad al universo. Además, Weerasuriya reveló que había escrito posibles tramas ambientadas en el siglo XX, lo que sugiere que la franquicia tenía un arco narrativo planeado mucho más amplio.

Andrea Pessino, cofundador de Ready at Dawn, también ha hablado anteriormente sobre la cancelación del proyecto. Ambos desarrolladores coinciden en que la recepción desigual de The Order: 1886 fue determinante para que PlayStation no apostara por continuar con la saga.

El juego aún sigue disponible en la consola de anterior generación y tiene retrocompatibilidad en PS5.

Vía: VGC

Nota del autor: Hasta el día de hoy no he jugado a este título, pero la verdad no me llama la atención. Si algún día lo encuentro barato en físico tal vez lo compro.