Quantic Dream desmiente los rumores sobre Star Wars Eclipse

Unas cuantas semanas después desde que se revelara Star Wars Eclipse, empezaron a surgir múltiples rumores asegurando que Quantic Dream estaba teniendo problemas con el desarrollo del juego, y como consecuencia, su lanzamiento se habría retrasado hasta 2027 o más. Bueno, ahora sus desarrolladores han salido a desmentir todo esto, aunque sí fueron muy cuidadosos con sus palabras.

En declaraciones para PlayStation LifeStyle, la agencia de relaciones públicas de Quantic Dream desmintió que el estudio estuviera teniendo problemas para reclutar personal, mencionando que su fuerza laboral había incrementado hasta en un 50% durante 2021. Adicionalmente, mencionaron que Star Wars Eclipse todavía ni siquiera tiene ventana de lanzamiento, por lo que todos estos rumores sobre su retraso no podían ser verdaderos.

Aparentemente, el estudio francés no estaba logrando reclutar personal después de que en 2018 se destaparan casos de toxicidad dentro de Quantic Dream, y el propio David Cage, director del equipo, estaba involucrado. Años más tarde, Quantic Dream ganó el juicio en su contra pero su imagen pública quedó manchada y la gente ya no quería trabajar con ellos. Parece ser que esto no fue el caso, y en teoría, el desarrollo de Star Wars Eclipse estaría avanzando consistentemente.

Nota del editor: Bueno, esto no quiere decir necesariamente que Star Wars Eclipse no vaya a llegar hasta 2027. Suena a que el proyecto pudo haber sido anunciado con demasiada anticipación, y ahora Quantic Dream está sufriendo las consecuencias. Esperemos que en algún punto de este año tengamos más novedades al respecto.

Via: PlayStation LifeStyle