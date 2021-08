Animal Crossing: New Horizons tal vez ya no mantenga la misma popularidad que cuando salió el año pasado, pero eso no significa que Nintendo ya se haya olvidado por completo de él. El juego todavía sigue recibiendo nuevas actualizaciones, y si eres fan de la marca PUMA, te alegrará saber que se estará lanzando mercancía oficial de New Horizons.

A través de redes sociales, la cuenta oficial de PUMA compartió el siguiente tweet, insinuando que se viene una colaboración con New Horizons.

Pues bueno, dicha colaboración incluye mercancía oficial del juego, como unos tenis y una sudadera que puedes ver en la siguiente galería:

PUMA mencionó que habrá tres modelos de estos tenis: Wild Rider, Suede y Future Rider, pero por el momento solo han mostrado los Wild Rider que pudiste ver en la galería. Por otra parte, la sudadera tendrá las caras plasmadas de ciertos personajes del juego.

“Los paneles de gamuza en la puntera y el talón agregan un toque de lujo, mientras que una raya blanca de PUMA agrega un toque de marca sutil a la mezcla. Mini personajes gráficos visten la mayor parte de la parte superior, con una etiqueta de lengüeta marrón de PUMA remezclada con un gráfico de hojas que se suma al tema Animal Crossing. Abajo, tenemos una entresuela blanca con suela de goma.”

Desafortunadamente, no se tiene fecha de lanzamiento para ninguno de estos productos.

Fuente: Puma