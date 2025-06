Publican guías para ayudar con los problemas de la batería de Switch 2

Se ha reconocido en el marcador de la pila, el cual puede mostrar niveles de carga incorrectos, generando confusión entre los usuarios. Algunos jugadores han reportado poder seguir usando la consola durante horas, incluso cuando el medidor señala que la batería está por agotarse. Ante esta situación, la compañía publicó dos guías oficiales para intentar resolver el problema de manera casera antes de considerar enviar el dispositivo a servicio.

La primera solución consiste en utilizar el Modo de Recuperación de la consola. Para ello, Nintendo sugiere verificar que se esté utilizando un adaptador de corriente compatible, que la consola tenga el firmware más reciente y luego reiniciarla en un modo especial. Al mantener presionados los botones de volumen mientras se enciende la consola, se accede al menú de recuperación, lo cual debería restablecer correctamente el indicador de batería. Después de esto, basta con apagar y encender nuevamente el sistema para comprobar si se ha corregido.

En caso de que este procedimiento no funcione, Nintendo ha publicado un segundo método en su sitio web oficial, aunque no se han compartido detalles específicos en el anuncio inicial. Aun así, la compañía asegura que los usuarios pueden consultar dicha alternativa para intentar resolver el fallo sin necesidad de asistencia técnica inmediata.

Sin embargo, si ninguno de los métodos logra corregir el problema, la empresa indica que podría tratarse de una falla de hardware que requeriría atención especializada. Hasta entonces, se recomienda a los propietarios de la Switch 2 seguir las indicaciones oficiales y estar atentos a futuras actualizaciones o ir directamente a garantía.

Vía: GN

Nota del autor: Por ahora no me está apareciendo este error, y espero no pase nunca, dado que el proceso de devolución no debe ser sencillo.