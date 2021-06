Psychonauts 2 sí llegará a PS4 junto a las versiones de Xbox y PC

Aunque Psychonauts 2 comenzó su desarrollo gracias a una campaña en Fig, una vez que Double Fine, el estudio responsable de esta serie, fue comprado por Microsoft, muchos pensaron que esta secuela no saldría en consolas de PlayStation, algo que se reforzó tras revelarse la fecha de lanzamiento del juego en el Xbox & Bethesda Showcase de E3 2021 sin mención de esta plataforma. Sin embargo, el estudio ha mencionado que Psychonauts 2 sí llegará a PS4 el mismo día que en Xbox y PC.

Por medio de su cuenta de Twitter, Double Fine mencionó que Psychonauts 2 sí tendrá una versión para PS4. Sin embargo, no hay planes para una edición nativa en PS5, aunque aún es posible disfrutar de este título en esta plataforma por medio de la retrocompatibilidad. De esta forma, la secuela será una exclusiva de nueva generación en Xbox Series X|S, en donde podremos disfrutar de agregados como HDR. Esto fue lo que se comentó:

The PlayStation version is built for PlayStation 4 with backwards compatibility with PlayStation 5. Mac and Linux support will come shortly after launch.

We hope to be able to share more specific resolution and performance information in the future.

— Double Fine (@DoubleFine) June 17, 2021