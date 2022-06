Profesores de los nuevos Pokémon les parecen atractivos a los fans

Hoy es un día de felicidad para todos los fanáticos del mundo Pokémon, ya que se han soltado nuevos detalles para las versiones de Scarlet and Violet, esto incluye modos de juegos legendarios y la fecha de salida. Sin embargo, algo que llamó bastante la atención de los fanáticos fue el aspecto de los nuevos profesores llamados Sada y Turo.

Y es que en esta ocasión se ha decidido que dependiendo de la versión, cambiará el profesor que nos ayude a iniciar nuestro viaje por la nueva región inspirada ni más ni menos que en España. Como ya se mencionó su forma de vestir y verse ha generado dudas en los fanáticos, a tal punto de pensar que son un tanto preocupantemente atractivos para estar en esta saga.

Te dejamos algunos ejemplos de artes de fanáticos:

Who else believes in Professor Sada Supremacy?✋🥹 #PokemonScarletViolet pic.twitter.com/CvezMhdzOt

Professor Turo:……Soo your like a DUDE right? #PokemonScarletViolet (I hope no one has done this yet) pic.twitter.com/vQl05ZnITA

— Dead_Battery (AVAILABLE FOR FREELANCE) (@DeadBatt3ry) June 1, 2022