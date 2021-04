Productor de Bloodborne crea un nuevo estudio indie después de abandonar Japan Studio

Como sabrán, la reestructuración de SIE Japan Studio y unión con ASOBI Team, ha provocado la salida de múltiples desarrolladores y productores de esta compañía. Afortunadamente, estas personas seguirán trabajando en la industria, ya sea como parte de otro estudio, o creando su propia compañía. Este es el caso de Masami Yamamoto.

Yamamoto trabajó en Sony durante 25 años, y participó en la producción de títulos como Bloodborne. Ahora, a principios de mes se dio a conocer este veterano de la industria comenzará su propio estudio independiente, conocido como EPIGRAsm. Esto fue lo que comentó al respecto el productor:

“Ya he disfrutado vivir con cosas que me agradan lo suficiente hasta ahora, así que a partir de aquí quiero disfrutar un principio de conducta de ‘vivir con la persona que me agrada’. Sigo dando lo mejor de mí en muchas cosas, ¡como producir juegos!”