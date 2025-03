Princess Mononoke regresa en 4K al cine

Princess Mononoke es una de las películas más aclamadas en el repertorio de Studio Ghibli. Si no has tenido la oportunidad de disfrutar de esta cinta en la pantalla grande, estás de suerte, puesto que se han revelado los planes para llevar el largometraje a las salas de cine una vez más.

Recientemente, IMAX reveló que Princess Mononoke tendrá un relanzamiento en IMAX 4K el próximo 26 de marzo. Sin embargo, por el momento si esta versión estará disponible en su versión original en japonés, o si también llegará a los cines con doblaje. Esto fue lo que comentó GKIDS al respecto:

Count your days. The Wolf Princess is here. 🔥

PRINCESS MONONOKE hits @IMAX theatres for the first time ever in an all-new 4K restoration starting March 26. Japanese & English dub showtimes available. Tickets on sale now.https://t.co/8avAcjDkeE pic.twitter.com/C8w4nLGqG8

— GKIDS Films (@GKIDSfilms) March 11, 2025