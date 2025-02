Primeros detalles sobre Marvel’s Spider-Man 3

Tomando en consideración que Marvel’s Spider-Man 2 no tendrá DLC, todos los fans del trepamuros esperan con ansias el siguiente capítulo en la serie de Insomniac Games. Si bien el estudio aún no está listo para hablar abiertamente sobre este proyecto, el actor encargado de Peter Parker ha dejado en claro que el arácnido seguirá activo en la historia, sin importar si el final del previo juego insinuara lo contrario.

Al final de Marvel’s Spider-Man 2, Peter señaló que estaba listo para tomar un descanso de Spider-Man, y dejar este papel para Miles Morales. Sin embargo, Yuri Lowenthal, la voz de Parker, ha señalado que el protagonista que todos amamos seguirá siendo parte de Marvel’s Spider-Man 3. Esto fue lo que comentó en una entrevista con The Direct:

“Hay muy pocas cosas que pueda decir sobre este juego, pero de alguna manera han llegado a la única respuesta que puedo dar, y es que sí, Peter no se ha ido. Será parte del próximo juego y no quedará relegado al sofá, lo prometo”.

Esto significa que Peter Parker seguirá siendo parte esencial de Marvel’s Spider-Man 3, aunque aún no sabemos a qué escala. El personaje bien podría tomar el rol protagónico una vez más, u ofrecer algún soporte en la historia, esto aún está por verse.

Sin embargo, no esperen que Marvel’s Spider-Man 3 llegue en un futuro cercano. No solo Insomniac Games está enfocado en Marvel’s Wolverine en estos momentos, sino que filtraciones han señalado que pasarán los próximos años trabajos en juegos de X-Men. Si bien la tercera parte en la historia de Peter y Miles está en sus planes, no sabemos cuándo es que esta entrega estará disponible.

Por el momento solo nos queda esperar a que más información esté disponible, algo que podría tardar un par de años. En temas relacionados, te decimos qué tal está Marvel’s Spider-Man 2 en Steam Deck. De igual forma, Sony retrasa el estreno de Spider-Man 4.

Nota del Autor:

Un juego de Spider-Man sin EL Spider-Man que todos conocemos puede funcionar, pero es probable que no todos estén de acuerdo con esta decisión, especialmente considerando que todo apunta a que el Green Goblin será el villano principal en esta ocasión.

Vía: The Direct