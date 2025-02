Primeras reseñas de Daredevil: Born Again

Por extraño que suene, han pasado casi siete años desde el estreno de la tercera temporada de la serie de Daredevil en Netflix. No es una sorpresa que muchos fans esperan con ansias el regreso de este personaje en Daredevil: Born Again en Disney+. Ahora, a solo unos días de su estreno, las primeras reseñas de esta producción ya están aquí, y pintan un panorama positivo.

Daredevil: Born Again estará disponible a partir del próximo 4 de marzo, y la presenta ya tuvo la oportunidad de ver los primeros dos capítulos. Aunque las reseñas en forma aún están a un par de días de distancia, algunas opiniones ya están disponibles. Esto fue lo que comentó Brandon Davis al respecto:

Por su parte, Eammon Jacobs de Business Insider agregó:

Pleased to say Daredevil: Born Again is brutally gripping and hurls a symphony of violence at the audience while perfectly capturing @Daredevil's essence as if he never left our screens. It's not perfect (with some awkward CGI) but it's a bloody delight. #DaredevilBornAgain pic.twitter.com/zSpTPeeqDy

