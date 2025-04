Primeras imágenes de la app de Switch Online en Switch 2

Se han revelado las primeras imágenes oficiales de la aplicación Online para la próxima consola. A través del sitio web japonés de la compañía, los fans pudieron echar un vistazo al renovado diseño de la app, que será accesible directamente desde el menú de inicio de la consola, ofreciendo una experiencia más integrada que nunca.

La interfaz mantiene una estética similar a la de la generación anterior, con una pantalla de inicio que destaca eventos, promociones activas y contenido relevante. También se incluyen accesos a funciones conocidas como las partidas guardadas en la nube y los catálogos de títulos clásicos, ahora con una organización más dinámica y visualmente atractiva.

Aquí lo puedes ver:

Uno de los cambios más llamativos es la incorporación de los juegos de GameCube al catálogo de clásicos, que estarán disponibles mediante el paquete de expansión del servicio. Además, Nintendo ha incluido nuevas funciones como GameChat, que permitirá compartir pantalla y comunicarse con otros jugadores, al menos de forma gratuita hasta marzo de 2026.

Otro incentivo importante es que, quienes tengan el paquete de expansión, podrán acceder sin costo adicional a los paquetes de mejora de títulos clave como The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Con esta actualización, Nintendo parece decidida a reforzar su ecosistema online y hacer que la suscripción a Switch Online sea más atractiva desde el primer día de la nueva consola. No está de más decir, que incluso N64 tendrá funciones adicionales para la nueva consola.

El dispositivo se lanza el 5 de junio.

Vía: NE