Desde hace tiempo sabemos que Disney está enfocado en las secuelas de sus películas animadas más exitosas. Una de estas es Zootopia, de la cual por fin tenemos nueva información. Después de años de espera, el día de hoy tuvimos el primer vistazo oficial a Zootopia 2.

Por medio de redes sociales, Disney compartió el primer póster oficial de Zootopia 2. Aquí podemos ver a Judy Hopps y Nick Wilde una vez más. Junto a este par, también destaca una serpiente, la cual será uno de los nuevos personajes en esta secuela. Por último, se ha confirmado que la cinta llegará a los cines el próximo 26 de noviembre del 2025.

First poster for ‘ZOOTOPIA 2’ Trailer releases tomorrow. pic.twitter.com/dUuXJu1xpB — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 19, 2025

Si esto no es suficiente, te dará gusto escuchar que el día de mañana, 20 de mayo, tendremos el primer tráiler oficial de Zootopia 2. En realidad, este martes será un gran día para la industria del entretenimiento, puesto que también se darán a conocer los primeros adelantos de la serie de It: Welcome to Derryl, así como un nuevo avance de Jurassic World: Rebirth.

Considerando el impacto cultural que tuvo la primera película de Zootopia, muchos esperan con ansias la secuela, la cual expandirá este mundo y, como lo dejó en claro el póster, también introducirá nuevos personajes. Te recordamos que Zootopia 2 llegará a los cines el 26 de noviembre del 2026. En temas relacionados, Andor fue todo un éxito para Disney+. De igual forma, esta es la fecha de lanzamiento de Captain America: Brave New World en esta plataforma de streaming.

Vía: Disney