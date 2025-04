Primer vistazo oficial a Avengers: Doomsday

Originalmente, Avengers: The Kang Dynasty estaría llegando a los cines a finales de esta semana. Sin embargo, la historia cambió, y en un año podremos disfrutar de Avengers: Doomsday. De esta forma, Marvel ha revelado que las grabaciones para esta cinta por fin han comenzado.

Así es, aunque solo estamos a un año de su estreno, el día de hoy, 28 de abril, ha comenzado oficialmente la filmación de Avengers: Doomsday, uno de los proyectos más grandes de Hollywood hasta el momento. Para celebrar, Joe y Anthony Russo, los directores, han compartido la primera imagen oficial desde el set de grabaciones.

Claro, los directos no pueden revelar mucho, por lo que la imagen de la silla de Robert Downey Jr. quien le dará vida al Doctor Doom, es todo lo que pueden compartir hasta el momento. Sin embargo, y como sucede en este tipo de producciones, solo es cuestión de tiempo para que los paparazzis compartan fotos filtradas que nos den una idea del tipo de película que nos espera.

Si bien muchos han señalado que un año no es suficiente para darle forma a un proyecto de esta escala, recordemos que los efectos especiales son algo que, al menos en este tipo de proyectos, comienzan desde mucho antes. Solo nos queda esperar para ver cómo avanzará este proyecto.

Por lo mientras, aún nos queda el estreno de Thunderbolts* y Fantastic Four: The First Steps este año. Te recordamos que Avengers: Doomsday llegará a los cines el 1 de mayo del 2026. En temas relacionados, estos son los actores de X-Men confirmados para esta película. De igual forma, Marvel arruina uno de sus proyectos con Avengers: Doomsday.

Nota del Autor:

Será muy interesante ver cómo le irá a Avengers: Doomsday. Considerando la situación actual de Marvel y la escala del proyecto, ver un éxito similar al de Avengers: Infinity War o Endgame no es una garantía, algo que podría afectar los futuros planes de Disney con este universo cinematográfico.

Vía: The Russo Brothers