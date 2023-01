Primer vistazo al musical de Attack on Titan

Algo que en Japón ya es costumbre, es el organizar diferentes obras de teatro basadas en franquicias de anime, normalmente utilizan propiedades muy populares como Dragon Ball, One Piece, Naruto y hasta Evangelion. Y ahora, quien tendrá su turno de brillar es Attack on Titan, saga que actualmente está en pausa con la última oleada de capítulos que llegarán más adelante.

Para celebrar este próximo show, se ha lanzado un pequeño avance promocional que nos muestra cómo el elenco está sincronizado para interpretar diferentes escenas icónicas del manga. Esto con vestuario muy fiel al proyecto de origen, por lo que los fanáticos de la serie podrían disfrazar de la interpretación, aunque para quienes no disfruten las canciones no se la pasarán muy bien.

110 minutos sin

Del tema candente #進撃ミュ Por favor, eche un vistazo a la escena de los aprendices realizando el “rito de iniciación” Para cada función, hay venta de boletos de intercambio del mismo día y boletos del mismo día. A partir de las 18:00 horas de hoy también comenzará la entrega en diferido de las dos primeras ※ Este video es una versión panorámica.

El musical se anunció el año pasado y se lanzó en Osaka a partir del 7 de enero. El espectáculo continuará hasta finales de enero con funciones programadas en Tokio. El elenco del musical incluye a Kurumu Okamiya como Eren, mientras que Sara Takatsuki y Eito Konishi manejan a Mikasa y Armin. Ah, y Ryo Matsuda para el papel de Levi.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Siempre me ha llamado la atención que casi todo anime de Shonen Jump consigue su propia obra musical, me hubiera gustado ver una de One Piece por ejemplo. En fin, son cosas extrañas que a uno le gustaría presenciar.