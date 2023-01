En agosto de 1993 se estrenó originalmente Mighty Morphin Power Rangers, serie que marcó a toda una generación. De esta forma, Netflix está preparando un episodio especial que celebre el 30 aniversario. Lo interesante, es que David Yost y Walter Emanuel Jones, quienes interpretaron al Power Ranger Azul y Negro respectivamente, están involucrados en este proyecto. Ahora, el día de hoy, se ha revelado el primer vistazo a este proyecto.

Por medio de EW, se han revelado una serie de imágenes que nos dan un vistazo al regreso de David Yost y Walter Emanuel Jones a los papeles que muchos recuerdan con cariño. Esta es la descripción de este proyecto:

“Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always pone a los Rangers cara a cara con una amenaza familiar del pasado. En medio de una crisis global, son llamados una vez más a ser los héroes que el mundo necesita. Inspirados en el legendario mantra de la franquicia ‘Once a Ranger, Always a Ranger’, Once & Always les recuerda a todos que cuando te conviertes en un Ranger, siempre eres parte de la familia Ranger y siempre eres bienvenido”.