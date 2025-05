Primer vistazo a Nicolas Cage en el traje de Spider-Noir

Para quien no lo recuerde, desde hace ya un par de años se sabe que hay una de serie del famoso Spider-Noir en producción, esto después de que el personaje tomara los reflectores por la película de Spider-Man into The Spider-Verse, con una origen interesante para esta versión del arácnido. Lo mejor es que el live action se confirmó con el actor que le dio voz, Nicolas Cage, haciendo crecer la emoción de los fans, quienes ahora reciben nuevas e interesantes noticias.

Durante la presentación anual de Amazon, Prime Video y MGM revelaron la primera imagen oficial de Cage caracterizado como Noir, en lo que será su debut en una serie live-action. La producción, ambientada en la Nueva York de los años 30, presentará una versión envejecida y sombría del icónico héroe arácnido, quien ahora vive como un investigador privado marcado por su pasado como el único superhéroe de la ciudad.

La serie, que se estrenará en 2026 y es producida por Sony Pictures Television, contará con un elenco destacado que acompaña a Cage en esta reinterpretación del personaje. Entre los actores confirmados están Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li, Karen Rodríguez y Jack Huston. La historia promete un tono más oscuro y detectivesco, en sintonía con el estilo noir que define al cómic original.

Aquí la imagen:

Además, se han anunciado varias estrellas invitadas que harán apariciones a lo largo de la temporada, incluyendo a Lukas Haas, Cameron Britton, Amanda Schull, y Amy Aquino, entre otros. La dirección de los dos primeros episodios estará a cargo de Harry Bradbeer, mientras que Oren Uziel y Steve Lightfoot asumirán el rol de showrunners. También participan como productores ejecutivos Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal, conocidos por su trabajo en Into the Spider-Verse.

Spider-Noir estará disponible de forma global a través de Prime Video y se lanzará en dos versiones: una en blanco y negro para quienes deseen una experiencia más fiel al género noir, y otra a color. Con esta producción, Amazon apuesta por una propuesta distinta dentro del universo de superhéroes, combinando el estilo clásico del cine detectivesco con el atractivo de uno de los personajes más populares de Marvel.

Habrá que ver si le dan alguna conexión con las películas animadas del multiverso.

Vía: IGN

Nota del autor: Definitivamente será un soplo de aire fresco para la franquicia. Aunque claro, llega en el mismo año que Brand New Day, por lo que esperemos las fechas estén muy separadas.