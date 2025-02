Desde hace un par de meses, el mundo de Hollywood se ha enfocado por completo en la siguiente película de Christopher Nolan, The Odyssey. El interés general por este proyecto no solo se basa en el hecho de que el talentoso director adaptará una de las obras literarias más importantes en la historia, sino que contará con un elenco de primer nivel. De esta forma, por fin tenemos el primer vistazo oficial a esta cinta, en donde Matt Damon interpretará a Odiseo.

Por medio de sus redes sociales, Universal ha compartido el primer vistazo oficial de The Odyssey. Aquí podemos ver a Matt Damon en el papel de Odiseo, confirmado que será el protagonista de esta cinta. Lo interesante, es que lo vemos portando un traje antiguo que parece confirmar que esta adaptación se llevará a cabo en la Antigüedad, en lugar de tener un ambiente moderno como muchos esperaban.

Matt Damon is Odysseus. A film by Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie is in theaters July 17, 2026. pic.twitter.com/7a5YbfqVfG

— odysseymovie (@odysseymovie) February 17, 2025