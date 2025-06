Primer vistazo a la eShop del Nintendo Switch 2

Oficialmente, estamos a menos de 24 horas del lanzamiento del Nintendo Switch 2, pero algunas personas ya tienen esta consola, y no de manera ilegal. Junto a esto, la actualización de día uno también ya está disponible en algunas partes del mundo, lo que significa que por fin tenemos un vistazo oficial a la eShop del Switch 2, la cual tiene un par de cambios interesantes.

VGC ya tiene el Switch 2 en sus manos, por lo que han compartido un video en donde nos dan un recorrido por el menú y la eShop de la consola. En el caso de la tienda digital, podemos ver una estructura similar a la del Switch, pero con una serie de agregados que, esperemos, hagan que la experiencia sea más amigable para el usuario.

Como nos muestra el video, el gran agregado de la eShop en el Switch 2 son las secciones de Highlights, For You y Wish List. Si bien esta última ya estaba presente en la tienda del Switch, no era tan accesible como la vemos en estos momentos. Por otro lado, Highlights parece que funciona similar a Featured, dándole un espacio a los lanzamientos más importantes. Notablemente, en la sección de buscar ahora también nos aparecen algunos de los títulos descargados por nuestros amigos.

Si bien la experiencia de la tienda no ha cambiado mucho, Nintendo claramente quiere que la eShop sea más personal para cada usuario. Este es solo el primer vistazo, y es muy probable que a partir del día de mañana veamos más contenido relacionado, no solo con esta sección, sino con todo el Switch 2. En temas relacionados, Nintendo se prepara para el desabasto de la nueva consola. De igual forma, así puedes saber si un cartucho del Switch 2 funciona en el Switch.

Nota del Autor:

Lo que todos deseamos ver es una mejor curaduría. No importa si la experiencia es para más personas si al final del día vemos una gran cantidad de shovelware ocultando las verdaderas joyas de la plataforma. Esto es lo único que la mayoría desea ver en la nueva versión de la eShop.

Vía: VGC