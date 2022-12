Una de las grandes sorpresas del Pre-Show de The Game Awards se trata de un nuevo juego de Hellboy, el cual tiene un aspecto visual idéntico al de los cómics. Hellboy: Web of Wyrd llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC en un futuro. Por el momento no hay fecha de lanzamiento.

Vía: The Game Awards