Primer tráiler del juego stop motion, Out of Words

En el marco del Summer Game Fest 2025 se presentó Out of Words, una entrañable aventura de plataformas cooperativa animada completamente en stop motion. El título propone una historia centrada en las emociones, dudas y confusiones que surgen al comunicar el amor por primera vez, combinando jugabilidad sensible con un estilo visual artesanal y único.

El juego, creado con animación hecha a mano y con gran detalle, llegará en algún punto de 2026 para PS5, Xbox Series X/S y PC (vía Epic Games Store). Su propuesta estética y narrativa busca conectar con los jugadores a través de una experiencia íntima y visualmente memorable.

Vía: RGF