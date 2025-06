Las sorpresas del Summer Game Fest no se detienen. En esta ocasión, GameMill Entertainment nos dio el primer vistazo de Nicktoons & The Dice of Destiny, un título que, como su nombre lo indica, reunirá a algunas de las mascotas más icónicas de Nickelodeon en un solo lugar. Aunque por el momento no hay información oficial, Nicktoons & The Dice of Destiny llegará a PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC en un futuro.

Vía: Summer Game Fest