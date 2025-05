Primer tráiler de la serie de IT: Welcome to Derry

El universo de IT es uno de los más fascinantes. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa que HBO esté haciendo todo lo posible por expandir el trabajo de Stephen King. Es así que en otoño de este año llegará la serie de IT: Welcome to Derry, de la cual por fin ya tenemos un tráiler.

Por medio de sus redes sociales, HBO ha compartido el primer tráiler oficial de IT: Welcome to Derry. La serie se desarrolla durante la década de 1960, y nos presenta a un nuevo grupo de niños atormentados por Pennywise. Aunque la premisa suena muy similar al libro y las películas, los creadores de este show prometen una serie de ideas originales. Eso fue lo que comentaron Andy y Barbara Muschietti, los creadores de esta precuela:

“Veintisiete años es el período de inactividad de Pennywise. Es una etapa diferente de la historia estadounidense, con un nuevo conjunto de temores para niños, así como para adultos, considerando el costo de la Guerra Fría. Nuestro punto de partida es 1962, pero hacemos algunos saltos al pasado… Cada 27 años, cuando It aparece, su ciclo está marcado por dos eventos catastróficos: uno al principio y otro al final. Estamos usando el Punto Negro como un evento en torno al cual se construyen muchas historias”.

Además del nuevo elenco, Bill Skarsgård retoma su papel como Pennywise. Junto a esto, la serie toma como punto de partida una serie de interludios en las novelas de King, las cuales exploran el pasado trágico de Derry, el pueblo en donde esta historia se desarrolla, y algo que es muy probable que esta producción expanda significativamente.

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de estreno específica. IT: Welcome to Derry llegará a HBO Max en algún punto del otoño del 2025. En temas relacionados, este sería el director de la película de los X-Men para el MCU. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo tráiler de Jurassic World: Rebirth.

Vía: HBO