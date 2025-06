La industria de los videojuegos no le tiene miedo a las ideas alocadas que nos ofrezcan experiencias únicas. De esta forma, durante el Summer Game Fest del día de hoy, Sans Strings Studio nos presentó Felt that Boxing, título creado con Unreal Engine 5, el cual nos dará la oportunidad de asumir el papel de una marioneta que desea ser campeón de boxing, ofreciendo algo similar a Punch Out.

Vía: Summer Game Fest