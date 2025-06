Presentan oficialmente la secuela de Bloodstained

Durante la más reciente edición del evento State of Play, se reveló de manera oficial Bloodstained: The Scarlet Engagement, la esperada secuela del exitoso Bloodstained: Ritual of the Night. El nuevo título, desarrollado nuevamente por ArtPlay con la dirección de Koji Igarashi, marca el regreso de esta saga inspirada en los clásicos Metroidvania, y ha sido confirmado, por el momento, únicamente para PlayStation 5.

Aunque el anuncio generó entusiasmo entre los fanáticos del género, no se ofrecieron detalles sobre la jugabilidad, la historia o una ventana de lanzamiento. Tampoco se ha confirmado si llegará a otras plataformas. Por ahora, los seguidores del primer juego deberán esperar nuevos avances para conocer qué rumbo tomará esta continuación, cuyo desarrollo ha sido objeto de rumores desde hace años.

Vía: State of Play