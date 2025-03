Presentan Dualsense edición especial de The Last of Us para PS5

Sony ha anunciado el lanzamiento del control inalámbrico de The Last of Us Edición Limitada, un diseño especial inspirado en la icónica saga. Este control ha sido desarrollado en estrecha colaboración con el equipo creativo del estudio y presenta íconos de trofeos impresos en negro brillante a lo largo de su superficie. Los símbolos más destacados incluyen la luciérnaga, la polilla y el lobo, que representan elementos clave de The Last of Us Part I y Part II.

Neil Druckmann explicó que la intención detrás de este diseño es rendir homenaje a la saga de una manera significativa para los fanáticos. “Queríamos asegurarnos de representar ambas entregas de The Last of Us mediante elementos que evocan la historia y los personajes”, afirmó. Junto a la diseñadora gráfica Megan Mehran, el equipo trabajó en una estética que captura la esencia del universo de la serie.

Aquí un primer vistazo al mismo:

El control estará disponible en cantidades limitadas, y las reservas comenzarán próximamente en minoristas seleccionados. Sony recomienda a los interesados estar atentos al blog oficial de PlayStation, donde se revelarán detalles sobre precios y fechas de lanzamiento. Dada la popularidad de la franquicia, se espera una alta demanda por este accesorio coleccionable.

Este anuncio llega en un momento clave para la saga, ya que en los próximos meses se estrenará The Last of Us Part II Remastered en PC a través de Steam y Epic Games Store el 3 de abril de 2025. Además, la anticipada segunda temporada de la serie de HBO debutará el 13 de abril de 2025 en HBO y Max, permitiendo a los seguidores de la historia sumergirse aún más en el mundo de Joel, Ellie y Abby.

En México, es muy probable que se venda en sitios como Amazon.

Vía: PS Blog