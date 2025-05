Mafia: The Old Country será el gran regreso de la amada serie de Hangar 13 y 2K. De esta forma, el día de hoy se compartió un nuevo tráiler con gameplay, el cual ha aclarado algunas de las dudas de esta entrega, y ha confirmado su fecha de lanzamiento específica.

Por medio del nuevo avance, Hangar 13 ha confirmado que Mafia: The Old Country estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 8 de agosto del 2025. Junto a esto, se ha confirmado que esta entrega solo costará $49.99 dólares, y hay una razón específica para este precio, y es que el juego no será un mundo abierto, sino una experiencia lineal. Esto fue lo que comentó David Ismailer, presidente de 2K, al respecto:

“Creemos que hay un gran público para historias cautivadoras que no requieren una gran inversión de tiempo. Nos entusiasma ofrecer un juego como Mafia: The Old Country en nuestro catálogo y brindar una experiencia narrativa lineal y muy pulida que complemente fácilmente otros juegos más persistentes que nuestros jugadores también adoran y con los que se involucran de forma más constante”.

Por su parte, Nick Baynes, presidente del Hangar 13, agregó:

“Mafia: The Old Country es una experiencia lineal y centrada que combina una narrativa de calidad, una auténtica inmersión en la época y una versión refinada de la mecánica de juego habitual de Mafia Este enfoque nos permite ofrecer una historia cruda, realista, brutal y emotiva. Ambientada en la Sicilia de principios del siglo XX, esta es una historia sobre los orígenes de la mafia que sigue a nuestro protagonista, Enzo Favara, mientras presta juramento y asciende en la familia mafiosa de Don Torrisi”.

Este es un cambio sustancial para la serie, la cual se ha caracterizado por ofrecer hermosos mundos abiertos en el pasado. Será interesante ver cómo es que reaccionarán los fans a esta decisión. Junto a la edición de $49.99 dólares, Mafia: The Old Country también tendrá una Deluxe Edition de $59.99 dólares con múltiples elementos cosméticos, así como un soundtrack y libro de arte digital.

Recuerda, Mafia: The Old Country estará disponible en PS5, Xbox Series X|S y PC el próximo 8 de agosto del 2025. En temas relacionados, este es nuestro gameplay de Mafia: Definitive Edition. De igual forma, aquí puedes ver nuestro gameplay de Mafia II.

Nota del Autor:

Esto es muy interesante. Para comenzar, vemos que 2K considera que experiencias lineales y tradicionales no valen lo mucho que un mundo abierto, lo cual puede llegar a ser positivo para la industria. $50 dólares por este título también suena muy atractivo en un ambiente en donde $80 dólares está por convertirse en la norma.

Vía: Mafia