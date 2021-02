Post Malone celebra el 25 aniversario de Pokémon con un cover de una canción

Como sabrán, Post Malone, famoso rapero, dará un concierto el próximo 27 de febrero como parte de las celebraciones por el 25 aniversario de Pokémon. De esta forma, el músico nos ha dado una pequeña muestra de su próxima presentación al realizar un cover de Only Wanna Be With You, interpretada originalmente por Hootie and the Blowfish en 1995.

Aunque esta canción no cuenta con una referencia a Pokémon en la letra, este cover incluye un par de samples de los juegos. Esto se siente como una oportunidad desperdiciada, pero no deja de ser una buena canción.

En el concierto de Post Malone el próximo 27 de febrero a las 6:00 PM (hora de la Ciudad de México) seguramente podremos escuchar esta nueva versión de Only Wanna Be With You, así como un par de canciones más. Quizás el tema principal del anime forme parte del repertorio.

En temas relacionados, el día de mañana, 26 de febrero, se llevará a cabo un nuevo Pokémon Presents, y aquí te contamos más sobre esta presentación.

Vía: Post Malone