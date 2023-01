Poner al PS5 en vertical podría ocasionar problemas

El PlayStation 5 es una de las consolas más populares del momento, y eso significa que más y más personas corren el riesgo de encontrarse con un problema en particular. De esta forma, recientemente se ha dado a conocer que la posición de esta pieza de hardware puede ocasionar hasta un cortocircuito.

Actualmente, es posible posicionar al PS5 de una forma horizontal o vertical. Sin embargo, Consoles System, un técnico de reparación francés, ha señalado que mantener a la consola en un estado vertical puede ocasionar problemas a largo plazo, ya que esto afecta al metal líquido, el sistema de refrigeración de la consola.

Consoles System ha señalado que el paso del tiempo, junto al uso y a la posición vertical, ocasiona fugas de metal líquido, provocando cortocircuitos y roturas de la consola, porque este material es un gran conductor de la electricidad. De esta forma, recomienda mantener al PS5 en una posición horizontal.

Ahora, ¿qué dice Sony al respecto? Aunque no hay una respuesta oficial respecto a las advertencias de Consoles System, PlayStation ha señalado que el rendimiento, la ventilación y la temperatura no se ven afectados por la posición de la consola. En temas relacionados, el PS5 alcanza nueva cifra de ventas. De igual forma, ¿la escasez de la consola terminará en 2023?

Nota del Editor:

Yo mantengo mi PS5 en posición vertical. Si bien no he tenido un solo problema desde el lanzamiento de la consola, no puedo negar que esta nueva información me hace dudar y, ante cualquier problema, será mejor mantener al PS5 en posición horizontal.

Vía: Consoles System