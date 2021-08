Pokémon UNITE supera el millón de registros

Durante el pasado Pokémon Presets se reveló que Pokémon UNITE llegará a dispositivos móviles a finales del próximo mes de septiembre. Sin embargo, actualmente es posible pre-registrarse en este título en iOS y Android. De esta forma, se ha revelado que más de un millón de personas ya están listas para disfrutar de este MOBA.

Por medio de un tweet en la cuenta oficial del juego, se ha revelado que más de un millón de personas ya se han pre registrado en iOS y Android. De esta forma, todos los jugadores que se unan a Pokémon UNITE el próximo 22 de septiembre recibirán mil Aeos Tickets de forma completamente gratuita.

Esta es solo una de las tres metas que se pueden cumplir conforme más personas se registren. Los otros dos hitos que se necesitan llevar a cabo y sus respectivas recompensas son:

-2,500,000 – Licencia de Pikachu

-5,000,000 – Holowear de Pikachu Festival

The first pre-register reward tier has been reached! Congratulations for hitting 1 million pre-registrations, unlocking 1000 Aeos Tickets!

There's still time to pre-register and unlock additional rewards! Read up on the details➡️https://t.co/GwGWwDv5Yn pic.twitter.com/qsFVpCF2U7

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) August 24, 2021