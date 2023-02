Pokémon Scarlet y Violet al fin cuentan con actualización importante

Como ya se sabe, Pokémon Scarlet y Violet son versiones que no terminaron de convencer en lo técnico a los seguidores de la franquicia, dado que se presentaron errores gráficos y de rendimiento cuando se lanzaron el año pasado. Las quejas han orillado a sus desarrolladores a prometer un parche que ayude bastante a mejorar algunos aspectos.

Ese día ha llegado, pues finalmente se lanzó el parche 1.2.0. arreglando así algunas caídas de cuadros, otros errores que arruinaban la progresión del título, así como detalles de texturas a baja resolución. Más allá de eso siguen existiendo cuestiones de fallo de estabilidad, y alguna que otra ralentización de elementos que se ven a la lejanía.

Aquí algunos detalles ofrecidos por la propia Nintendo:

Con esta actualización, hemos agregado nuevas características, nueva funcionalidad para Pokémon Boxes y correcciones de errores que afectaron el progreso del juego, entre otras actualizaciones. Continuaremos tomando muy en serio sus comentarios y tomaremos medidas para mejorar su experiencia de juego.

Funciones recién agregadas

Ahora se puede acceder a la página de Nintendo eShop para el DLC The Hidden Treasure of Area Zero para el juego Pokémon Scarlet o el juego Pokémon Violet a través del menú principal. Para obtener más detalles sobre el DLC The Hidden Treasure of Area Zero, visite The Pokémon Company.

Los entrenadores ya pueden disfrutar de Competiciones Online y Competiciones Amistosas en el Estadio de Batalla, y ya están abiertas las inscripciones para una Competición Online oficial: Paldea Prologue. Los jugadores ahora pueden conectar sus juegos a Pokémon GO.

Se ha agregado funcionalidad adicional para Pokémon Boxes:

Desde el resumen de un Pokémon, los jugadores ahora pueden cambiar los apodos, las marcas, los elementos retenidos y los títulos relacionados con la marca o la cinta de Pokémon, así como reordenar los movimientos, hacer que los Pokémon recuerden u olviden los movimientos y use TM.

Batallas de incursión de Tera

Un error podría evitar que el indicador de HP de un Pokémon Tera opuesto refleje visualmente el daño infligido por ciertos movimientos (como Play Rough) o el daño infligido al mismo tiempo que se aplican ciertas condiciones de estado, lo que hace que el indicador de HP del Pokémon Tera fluctúe de manera inusual. Esto ha sido arreglado.

Batallas

Los enfrentamientos de tipo contra Pokémon que se han desmayado ya no aparecerán al seleccionar un movimiento o un objetivo durante las batallas dobles.

Hemos solucionado un error en el que un Zoroark que se había Terastallizado y estaba disfrazado como otro Pokémon a través de su habilidad Ilusión podría haber sido identificado como un Zoroark usando la opción Verificar objetivo.

Hemos solucionado un error por el cual es posible que no se haya agregado nueva información a su Pokédex después de recibir un Pokémon brillante o un Pokémon capturado por un Entrenador que juega en un idioma diferente a través de Sorpresa Comercio si ya tenía esa especie registrada en su Pokédex.