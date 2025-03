Pokémon Legends: Z-A tiene clasificación para jugadores más grandes

La ESRB ha clasificado al juego con una calificación E10+, siendo la primera vez que un juego principal de la franquicia recibe una clasificación superior a E (Everyone). Esto sugiere que la nueva entrega podría incluir temáticas más maduras, una narrativa más compleja o mecánicas de juego menos adecuadas para los jugadores más jóvenes.

Para quien no lo tenga ubicado, la historia se desarrollará en Ciudad Luminalia, y Nintendo ya ha detallado algunos aspectos sobre su región y periodo. A medida que se acerca su lanzamiento, han surgido curiosidades sobre el juego, como el reciente debate en torno a la pronunciación correcta de su nombre, que muchos jugadores podrían haber estado diciendo mal todo este tiempo.

— Centro LEAKS (@CentroLeaks) March 13, 2025