Podría haber noticias pronto de la temporada 3 de Jujutsu Kaisen

Hace algunos años la franquicia anime que tomó por sorpresa al mundo fue Jujutsu Kaisen, teniendo un auge enorme en poco tiempo, causando así que se confirmaran más temporadas hasta cubrir todo el manga, el lanzamiento de películas y hasta un videojuego no muy bueno. Y si bien la parte escrita ya terminó, aún quedan episodios por ver en la animación, y podría ser que la espera no tarde mucho.

Hasta ahora, la información ha sido escasa, limitándose a una ilustración promocional presentada en la Jump Festa de diciembre de 2024. Sin embargo, un nuevo evento podría cambiar eso antes de lo previsto.

La tercera temporada de la serie cubrirá los acontecimientos posteriores al Incidente de Shibuya, con el mundo al borde del colapso y el hechicero Satoru Gojo atrapado en el Reino de la Prisión. A pesar de su importancia en la historia, ni siquiera en AnimeJapan 2025 hubo novedades sobre esta nueva entrega. No obstante, los seguidores especulan que eso podría cambiar pronto con la llegada de la Anime Expo.

📣 Panel Announcement! Join the MAPPA PANEL for an exclusive discussion! Get insights into our creative process, behind-the-scenes stories, and upcoming projects as we continue to bring unique anime to life. 💯

☑️ Event Name: MAPPA Panel

📆 Date: July 3rd

⏲️ Time: 4:00PM -… pic.twitter.com/tmOy9cTLI7

— Anime Expo (@AnimeExpo) May 15, 2025