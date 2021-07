Podrás jugar Marvel’s Avengers gratis

Nos encontramos a solo unas semanas del primer aniversario de Marvel’s Avengers. Si no has tenido la oportunidad de experimentar este título, tienes suerte, ya que un periodo de prueba gratuita se llevará a cabo la próxima semana.

De esta forma, del 29 junio al 1 de agosto, todos los jugadores de PS4, PS5, PC y Google Stadia, tendrán la oportunidad de disfrutar del paquete completo de Marvel’s Avengers de forma completamente gratuita. Respecto a la versión de Xbox, los desarrolladores han mencionado que esta prueba se llevará a cabo en un futuro.

Este periodo gratuito es una forma de celebrar la nueva actualización del juego, la cual por fin introduce de forma permanente la posibilidad de ver al mismo héroe más de una vez por equipo. Esta era una de las quejas principales con el juego, y es agradable que este inconveniente por fin se haya solucionado, aunque esto tomó casi un año. Esto fue lo que comentó Scot Amos, cabeza de Crystal Dynamics, al respecto:

Play Marvel's Avengers at no cost during the All-Access Weekend from July 29 – August 1 on PS4, PS5, Steam, and Stadia!

The base game along with post-launch content will be available, including all 8 Heroes. Time to jump into the Quinjet!

➡️ https://t.co/jLrYwHpnjO pic.twitter.com/4TmzrCtu26

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) July 22, 2021