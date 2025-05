Plaza Sésamo tendrá nuevos episodios en Netflix

Quizá algunos no lo sepan actualmente, pero la franquicia de Plaza Sésamo sigue sacando nuevos episodios para las nuevas generaciones de niños que crezcan en el mundo plagado por la tecnología, y que aún persisten en dar a conocer los valores básicos familiares. Sin embargo, las cosas ya van orientadas más hacia salir en las plataformas de streaming, y todo parece indicar que botargas como Big Bird estarán mudándose dentro de poco si hablamos de servicios.

La franquicia continuará alegrando a las nuevas generaciones gracias a un acuerdo entre Netflix, PBS y Sesame Workshop, tras el fin de su alianza con HBO Max. La plataforma será el nuevo hogar de la icónica serie infantil, que desde 1969 ha educado y entretenido a millones de niños. Además de los nuevos episodios, también se incluirá un amplio catálogo de temporadas anteriores, asegurando que tanto los clásicos como las nuevas historias estén disponibles para todos.

Los episodios estarán disponibles en Netflix el mismo día de su emisión en PBS y PBS Kids, manteniendo su compromiso con la televisión pública. La temporada 56 de Plaza Sésamo incluirá un nuevo formato con una historia principal de 11 minutos por episodio, inspirada en la estructura narrativa de programas de este género. Pese a los cambios, los segmentos favoritos del público, como El Mundo de Elmo y el Foodie Truck del Monstruo Comegalletas, seguirán presentes.

We are excited to announce that all new Sesame Street episodes are coming to @netflix worldwide along with library episodes, and new episodes will also release the same day on @PBS Stations and @PBSKIDS platforms in the US, preserving a 50+ year relationship.

— Sesame Street (@sesamestreet) May 19, 2025