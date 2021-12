PlayStation Studios adquiere a Valkyrie Entertainment

Sony sigue con su racha de adquirir estudios, y aunque no sean compras tan pesadas como las de Microsoft, ciertamente son constantes. Pues ahora adquirieron a Valkyrie Entertainment, un estudio de outsourcing que anteriormente colaboró con múltiples proyectos first–party de PlayStation Studios.

La noticia fue confirmada por Hermen Hulst, jefe de PS Studios, quien publicó lo siguiente vía Twitter:

Today we announce @valkyrieent will be joining the PlayStation Studios family. The studio will be making invaluable contributions to key PlayStation Studios franchises pic.twitter.com/sNTugminD5

— Hermen Hulst (@hermenhulst) December 10, 2021